Путин напомнил Евросоюзу, почему не надо рыть другому яму

Москва, , 15:13 — REGNUM Инфляция в России в марте 2023 года составит около 4%, заявил 16 марта в своем выступлении на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Это заметно меньше, чем в странах еврозоны, где политики «ждут коллапса российской экономики» и стараются убедить и сами себя, и партнеров России в неизбежности такого коллапса, отметил президент.

Такую ситуацию уместно проиллюстрировать словами Марка Твена о том, что «слухи о моей смерти сильно преувеличены», полагает Владимир Путин.

Эффект от антироссийских санкций для стран Запада оказался во многом обратным задуманному, в связи с чем западным политикам стоило бы также ознакомиться с русской пословицей о том, почему не надо рыть яму другому, добавил президент.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении Владимир Путин заявил, что во втором квартале 2023 года в России ожидается существенный рост ВВП.