Москва, 16 марта, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя, а также поддержка своих работников. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

По словам российского лидера, государство, будет поддерживать тех, кто готов бороться как за свое дело, так и за благополучие своих сотрудников, за благополучие всех граждан России.

Глава государства подчеркнул, что получат поддержку предприятия, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на постоянное развитие на протяжении многих лет.

Он также отметил, что помощь будет оказана тем, кто вкладывает ресурсы в разработки и исследования, в создание собственных торговых марок и технологических платформ.

Президент России добавил, что на поддержку могут рассчитывать те, для кого репутация и доброе имя является не «не пустым звуком», а большая ценностью.

«Именно они и являются компаниями, которые имеют стратегический взгляд на будущее», — заявил он.

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Как передавало ИА REGNUM, Путин также отметил, что ответственный предприниматель является настоящим гражданином России и он не прячет активы в офшорах.