Москва, , 15:04 — REGNUM Ответственные предприниматели не отделяют себя от своего региона и населённого пункта, а направляют средства в школы и другие социальные объекты. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что ответственный предприниматель является настоящим гражданином Российской Федерации, который не прячет активы в офшорах.

Как передавало ИА REGNUM, Путин также заявил, что рост российского внешнеторгового оборота за 2022 год в целом превысил 8%. Он также отметил, что инвестиции, сделанные сейчас в экономику России, окупятся сторицей завтра.