Москва, 16 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. России ещё предстоит решить ряд системных вопросов, но сейчас открываются огромные возможности почти в любом направлении деятельности, заявил президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Он отметил, что есть возможности для запуска перспективных, долгосрочных проектов на потребительском рынке, в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики.

«Да, нам, конечно, ещё предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, но количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается», — сказал Путин.

По его словам, задач становится больше по мере роста государства и экономики, это естественный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заверил предпринимателей, что государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя.