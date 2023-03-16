Москва, , 14:59 — REGNUM До 60 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 16 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России © Владимир Гердо/ТАСС

Как отметил официальный представитель Минобороны, российские военные из группировки войск «Восток» на южнодонецком и запорожском направлениях нанесли поражение противнику возле Угледара и Павловки в ДНР, а также Новоданиловки и Щербаки в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Что касается купянского направления, то потери со стороны ВСУ составили до 50 человек. Российские военные из группировки войск «Запад» нанесли поражение противнику в районе населённых пунктов Гряниковка, Котляровка, Берестовое в Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка в ЛНР.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты ВС России.