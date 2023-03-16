Путин поручил осваивать модели управления на основе больших данных

Москва, , 14:47 — REGNUM Российская система управления должна выйти на качественно иной уровень эффективности, в том числе с использованием больших данных. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей © Алексей Майшев/РИА Новости

Он подчеркнул, что и в бизнесе, и в системе государственной власти необходимо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе больших данных.

«Ещё одна наша задача, а именно, на качественно новый уровень должна выйти эффективность управления», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент также призвал российских бизнесменов не упустить свой шанс и добиться развития в освободившихся нишах, ведь может оказаться так, что иностранные компании решат вернуться.