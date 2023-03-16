Симферополь, 16 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Опубликовав 16 марта видео потери БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем, минобороны США подтвердило версию произошедшего, показанную накануне в анимации телеканалом CBS: российские летчики якобы поднырнули под брюхо БПЛА и осуществили сброс топлива, после чего беспилотник пошел на дно. Из видеокадров американских военных следует, что никакого столкновения, о котором ранее сообщали США, не было. Зато отчетливо виден загнутый винт дрона.

Цитата из видео США опубликовали видео взаимоотношений истребителя Су-27 и беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

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Военкор Юрий Подоляка в своем телеграм-канале 16 марта уже успел проанализировать, какие детали упавшего беспилотника могут пригодиться России. Это двигатель, углеродное волокно, бортовое оборудование и радиолокатор.

«Одним из самых дорогих и секретных компонентов беспилотника MQ-9 является радиолокатор c синтезированной апертурой AN/APY-8 Lynx II. Он находится в подвесном контейнере и может отслеживать цели на удалении до 80 км. Антенна радара управляется отдельным компьютером и специальной программой и может работать автоматически, без вмешательства оператора. Она позволяет MQ-9 не только наблюдать за любыми объектами, но и составлять карту передвижений по суше, а в случае необходимости использовать дрон как противолодочный самолёт-разведчик», — пояснил военкор.

По словам Юрия Подоляки, предположительно, именно этот софт США пытались удалённо стереть с беспилотника уже после крушения. Также в подвесных контейнерах могут находиться комплексы радиоэлектронной борьбы или буи акустической разведки, которые дрон может сбрасывать в воду.

MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics). Его первый полет состоялся в 2001 году. БПЛА оснащен турбовинтовым двигателем и может развивать скорость более 400 км/ч, а максимальная продолжительность полета — 24 часа. Дрон может быть вооружен десятком ракет Hellfire класса «воздух — земля».

По данным Минобороны РФ, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в YouTube-канале европейского командования ВС США было обнародовано видео потери беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Чёрным морем. В Вашингтоне заявили: якобы после того, как Су-27 сбросил топливо на БПЛА, произошёл удар винта MQ-9, в результате чего силам США пришлось сбить дрон в международных водах.