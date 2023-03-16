Президент России заявил, что экономика страны начинает развивается по новой модели

Москва, , 14:47 — REGNUM Экономика России приобретает принципиально иное качество, её развитие начинается по новой модели, заявил 16 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в российской экономике особенно востребована сейчас активная позиция РСПП и бизнес-сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что страна является «чемпионом мира» по количеству санкций, введенных против неё.