Путин заявил, что российская экономика развивается по новой модели
Москва, 16 марта 2023, 14:47 — REGNUM Экономика России приобретает принципиально иное качество, её развитие начинается по новой модели, заявил 16 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин.
По его словам, в российской экономике особенно востребована сейчас активная позиция РСПП и бизнес-сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что страна является «чемпионом мира» по количеству санкций, введенных против неё.