Москва, 16 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Экономика России приобретает принципиально иное качество, её развитие начинается по новой модели, заявил 16 марта на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в российской экономике особенно востребована сейчас активная позиция РСПП и бизнес-сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что страна является «чемпионом мира» по количеству санкций, введенных против неё.