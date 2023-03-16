Путин: урожай в России значительно превышает европейские показатели

Москва, , 14:44 — REGNUM В России урожай значительно превышает европейские показатели, им даже за репой придётся ездить в РФ, заявил 16 марта глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Некоторые руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать», — заявил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году обновили рекорд по сбору масличных культур, собрав 25,6 млн подсолнечника, сои и рапса. Также по итогам прошлого года собранный объём плодов и ягод превысил показатель 2021 года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.