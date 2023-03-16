Киев, 16 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты ВС России. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому «24 каналу», опубликованному 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

«Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности «Искандер-М», — заявил он, добавив, что у ВСУ нет возможности также перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч».

Он отметил, что эти ракеты летят очень быстро по баллистической траектории и падают в цель с огромной скоростью.

Он также добавил, что ВСУ также не могут сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс», авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и аналогичные ракеты «воздух – земля» меньшей дальности.

Как передавало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении боевики ВСУ под натиском российской группировки «Центр» бросают свои позиции.