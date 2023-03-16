Москва, 16 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. ВСУ лишились истребителя МиГ-29, самолёт сбили российские военные на территории ЛНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 марта журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Он уточнил, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт в районе населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 100 военнослужащих ВСУ.