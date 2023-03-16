Москва, 16 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Рост российского внешнеторгового оборота за минувший год в целом превысил 8%, заявил президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

По его словам, российский экспорт увеличился за минувший год почти на 20%, а импорт почти на 12% сократился. Более точные цифры — 19,9% и 11,7% соответственно.

«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства также ожидает роста ВВП во втором квартале 2023 года.