Ставка обязательного сбора с бизнеса составит 5% от сверхприбыли

Москва, , 14:38 — REGNUM Прогнозируемая ставка обязательного сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли, сообщил 16 марта министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Законодательное закрепление обязательного сбора с бизнеса может быть произведено во время весенней сессии Госдумы, отметил он.

Ранее Силуанов заявил, что в бюджет с помощью данного механизма предполагается собрать около 300 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, 16 марта президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании РСПП.