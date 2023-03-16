Силуанов сообщил, что бизнес заплатит в бюджет 5% от сверхприбыли
Ставка обязательного сбора с бизнеса составит 5% от сверхприбыли
Москва, 16 марта, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Прогнозируемая ставка обязательного сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли, сообщил 16 марта министр финансов Антон Силуанов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Антон Силуанов
Законодательное закрепление обязательного сбора с бизнеса может быть произведено во время весенней сессии Госдумы, отметил он.
Ранее Силуанов заявил, что в бюджет с помощью данного механизма предполагается собрать около 300 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, 16 марта президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании РСПП.