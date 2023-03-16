Москва, 16 марта, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Прогнозируемая ставка обязательного сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли, сообщил 16 марта министр финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Законодательное закрепление обязательного сбора с бизнеса может быть произведено во время весенней сессии Госдумы, отметил он.

Ранее Силуанов заявил, что в бюджет с помощью данного механизма предполагается собрать около 300 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, 16 марта президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании РСПП.