Москва, 16 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Чистая прибыль российской госкорпорации «Газпром» по стандартам бухгалтерского учета за 2022 года составила 747,246 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно опубликованным данным, данный показатель сократился на 72,2% по сравнению с результатами 2021 года.

Вместе с тем выручка компании за отчетный период выросла до 7,979 трлн рублей — на 24,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с компанией «Газпром» с 2022 года ведут судебные разбирательства итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский «Нафтогаз».