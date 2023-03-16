Москва, 16 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 100 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника», — говорится в ежедневной сводке министерства.

Уничтожено шесть единиц техники ВСУ, среди них — две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении бросают свои позиции боевики ВСУ под натиском российской группировки «Центр». Отмечается, что российские силы уничтожили опорные пункты второго и третьего батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.