Крым и новый город Херсонской области свяжет газопровод

Геническ, Херсонская область, , 14:37 — REGNUM Начато строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого нового города под Херсоном, сообщил 16 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Новые регионы на карте России по итогам референдума. Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что решение уже принято и строительство газопровода ведётся со стороны магистральной сети.

«В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует всё больше и больше газа, потому что начато строительство нового города. Инвесторы проявляют очень высокую активность в будущем этого города», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля врио губернатора Херсонской области рассказал о начале строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек, вся инфраструктура в котором будет «современнейшей».