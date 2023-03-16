Геническ, Херсонская область, 16 марта 2023, 14:37 — REGNUM Начато строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого нового города под Херсоном, сообщил 16 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Новые регионы на карте России по итогам референдума.
Новые регионы на карте России по итогам референдума.
Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что решение уже принято и строительство газопровода ведётся со стороны магистральной сети.

«В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует всё больше и больше газа, потому что начато строительство нового города. Инвесторы проявляют очень высокую активность в будущем этого города», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля врио губернатора Херсонской области рассказал о начале строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек, вся инфраструктура в котором будет «современнейшей».