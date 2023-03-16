Геническ, Херсонская область, 16 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Начато строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого нового города под Херсоном, сообщил 16 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

Он добавил, что решение уже принято и строительство газопровода ведётся со стороны магистральной сети.

«В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует всё больше и больше газа, потому что начато строительство нового города. Инвесторы проявляют очень высокую активность в будущем этого города», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля врио губернатора Херсонской области рассказал о начале строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек, вся инфраструктура в котором будет «современнейшей».