Не Армения уходит из Организации Договора о коллективной безопасности, а ОДКБ «выходит из Армении», заявил лидер республики, премьер-министр Никол Пашинян. На деле нынешнее армянское руководство приложило массу усилий для сворачивания отношений и с пророссийскими структурами. Остается ли возможность исправить ситуацию?

Геворг Мирзаян., , 15:22 — REGNUM «В 2022 году генсек ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) сказал мне: «Есть опасения, что Армения выйдет из организации». Я ответил, что эти опасения не к месту. Но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — заявил на днях армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это выступление вновь обозначило глубокий кризис в отношениях между Ереваном и ОДКБ — структурой, при помощи которой Москва гарантирует защиту своим союзникам. Вопреки заявлению Пашиняна о «беспокойстве» по поводу «выхода ОДКБ из Армении», нынешнее руководство республики явно само инициирует этот выход.

В начале января премьер заявил, что Армения отказалась принять на своей территории военные учения «Нерушимое братство — 2023» Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. «Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и наоборот — создает угрозы», — пояснил тогда Пашинян. Неделю назад Ереван обратился в организацию для отказа от квоты заместителей генсека ОДКБ.

16 марта в Армению прибыл генсек организации, представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов — этот визит надо рассматривать с учетом напряженности в отношениях Еревана с ОДКБ, отмечает «Спутник — Армения».

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Армянская сторона объясняет этот кризис тем, что ОДКБ (а точнее Россия) не защищает страну от внешней агрессии — то есть от нападений со стороны Азербайджана, который не только обстреливает армянскую территорию, но и в 2021–2022 годах захватил часть территории под предлогом того, что считает ее «спорной». В этой ситуации, по мнению сторонников Пашиняна, премьер начал относиться к ОДКБ так, как ОДКБ относится к Армении.

Упущенные возможности

Часть ответственности за нынешний кризис между Москвой и Ереваном можно возложить на российскую сторону. Дело, конечно, не в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в рамках ОДКБ. В 2020 году — во время удара по территории Армении в ходе второй карабахской войны — Ереван, требовавший официального вмешательства ОДКБ, отказалась подавать соответствующий запрос в Организацию. В 2022 году запрос был подан — но в ситуации, когда сам Пашинян отказался защищать свою территорию. Премьер не объявил мобилизацию, фактически потребовав от Москвы защищать территорию Армении в одиночку.

Проблема в том, что Россия на протяжении всего постсоветского времени не вела системную работу с армянским гражданским обществом. Не были задействованы институты мягкой силы и те колоссальные возможности, которые дает Москве огромная армянская диаспора в России, культурная и историческая близость двух народов — а также полная зависимость Армении от экономического и оборонного сотрудничества с Москвой. Последнее в какой-то степени даже сыграло против Москвы — нерешительность в применении мягкой силы оправдывались тезисами из серии «куда они денутся?».

В итоге вакуум заполнен американскими и британскими НКО, которые вырастили прозападное поколение армянских лидеров и обеспечили приход к власти в 2018 году политика, выступающего против членства Армении в российских интеграционных организациях — Пашиняна.

Владимир Путин и Никол Пашинян © Kremlin Pool/Global Look Press

Два объяснения поведения Пашиняна

Часть действий премьера, направленных на «увод» Армении от России, можно объяснить личными и внутриполитическими причинами. Силовые структуры были зачищены от пророссийских генералов в силу их лояльности прежней власти, а не Пашиняну. Так же можно истолковать попытки посадить в тюрьму экс-президента Роберта Кочаряна (личного друга Владимира Путина) и действовавшего на тот момент главу ОДКБ Юрия Хачатурова. Кочарян и генерал Хачатуров считаются личными врагами Пашиняна.

В стремлении переложить на Москву вину за поражение в карабахской войне («Россия не пришла на помощь», или «Россия дала плохое оружие, которое взрывается на 10%») можно усмотреть необходимость на кого-то переложить ответственность за это поражение — ставшее следствием нежелания Пашиняна вести войну.

Запрет въезда в республику ряду видных российских армян (главе RT Маргарите Симоньян, медиаменеджеру Араму Габерлянову), а также сторонникам российско-армянского сближения (например, замглавы комитета по делам СНГ Госдумы Константина Затулина) также объяснялся тем, что все эти люди критикуют лично Пашиняна.

Наконец, даже стремление нынешних властей заменить союз с Россией сближением с Западом можно истолковать как часть «защиты национальных интересов», как их понимает Пашинян. Франция и США, в отличие от Москвы, на словах громко поддерживают Армению в конфликте с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ноябрь 2022 года © Сергей Гунеев/РИА Новости

Но есть и другое объяснение действиям Пашиняна. Все вышеобозначенные шаги являются частью большой стратегии Пашиняна (работающего в интересах своих западных покровителей — тех, кто вырастил из него политика) по дискредитации России в армянском обществе и выводе Армении из сферы влияния Москвы. «Он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог», потому что он «церэушная подстилка без чести и совести», — считает Маргарита Симоньян.

Интерес Турции и проблемы для России

Казалось бы, эта стратегия является проблемой не Москвы, а армянского общества. Разрыв российско-армянских отношений приведет к выводу Еревана из структур Евразийского экономического союза — а значит, к потере свободного доступа на российский рынок (на долю которого приходится более трети всего товарооборота страны).

При этом выход из оборонных структур — того же ОДКБ — на порядок опаснее по причине конфликта Армении не только с Азербайджаном, но и Турцией. Последняя не решает свои многочисленные проблемы с Ереваном военным путем прежде всего из-за наличия российской военной базы в Гюмри. Неудивительно, что слова Пашиняна о том, что членство в ОДКБ угрожает безопасности Армении, Мария Захарова назвала «абсурдом». Ни Франция, ни США — члены НАТО — на деле не будут защищать Армению от посягательств другой страны — члена НАТО.

«Сближение с США и Францией будет означать бесконечные уступки перед Баку и Анкарой, которая является членом НАТО», — описывает ИА REGNUM будущее Армении при таком сценарии глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Выход из российских структур не просто создаст проблемы, но и поставит под угрозу само существование армянского государства.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе в Ереване. Ноябрь 2022 года © Сергей Гунеев/РИА Новости

Однако подобный сценарий создаст серьезные проблемы и для России, как на Кавказе, так и в других регионах.

На сегодняшний день Армения — единственный союзник России в Закавказье и единственный «стоппер» на пути превращения всего региона в турецкую сферу влияния. Переход под физический или политический контроль Турции (неизбежное следствие разрыва российско-армянских связей) позволит Анкаре, во-первых, создать на Южном Кавказе санитарный кордон, отрезающий Россию от Ближнего Востока и от всех российско-иранских планов по созданию эффективного торгового коридора Север — Юг.

Во-вторых, доминирование Турции породит ряд угроз для безопасности России. Как внутриполитических (через усиление турецкого влияния на северокавказские регионы), так и внешнеполитических в виде усиления Анкары — и, соответственно, ее исламистской и пантюркистской повестки — в странах Средней Азии.

С последним моментом бороться достаточно просто — нужно лишь доказывать эффективность ОДКБ, в частности через успешную защиту Средней Азии от угроз с юга, а также через решение конфликтов между странами-членами. Сложнее решить вопрос — как относиться к Пашиняну. Шанс решить проблему был упущен в 2021 году, когда в стране были досрочные выборы и Москва, по мнению ряда армянских аналитиков, заняла на них крайне пассивную позицию, не обозначив Роберта Кочаряна как своего фаворита, что позволило Пашиняну сыграть на страхе населения перед возвращением «бывших» (при которых, напомним, страна не проигрывала войны и не подвергалась внешней оккупации).

Можно — и нужно — заниматься в Армении (и не только в Армении) мягкой силой, вкладываться в пророссийские организации. Но это долгосрочная политика. Решений же проблем, возникающих «здесь и сейчас», пока, к сожалению, не просматривается.