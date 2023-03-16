Полиция Риги на шествии в честь легионеров СС задержала антифашиста

Рига, , 14:31 — REGNUM Члена Русского союза Латвии Андрея Пагора задержали в Риге, передает 16 марта Baltnews.

Андрей Пагор Цитата из видео: «Андрей пагор: кто в латвии бóльший русофоб?»

Пагор проводил одиночный пикет с плакатом против чествования легионеров СС у памятника Свободы.

Площадь активист покинул в сопровождении полицейских, обстоятельства задержания выясняются, сказано также в публикации.

Как сообщалось ранее, 12 марта в Риге прошел митинг за сохранение памятника Пушкину. Акция была организована Русским союзом Латвии после появления информации о том, что в Совете по памятникам Рижской думы поддержали предложение о сносе монумента.