Рига, 16 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Члена Русского союза Латвии Андрея Пагора задержали в Риге, передает 16 марта Baltnews.

Цитата из видео: «Андрей пагор: кто в латвии бóльший русофоб?» Андрей Пагор

Пагор проводил одиночный пикет с плакатом против чествования легионеров СС у памятника Свободы.

Площадь активист покинул в сопровождении полицейских, обстоятельства задержания выясняются, сказано также в публикации.

Как сообщалось ранее, 12 марта в Риге прошел митинг за сохранение памятника Пушкину. Акция была организована Русским союзом Латвии после появления информации о том, что в Совете по памятникам Рижской думы поддержали предложение о сносе монумента.