Член Русского союза Латвии задержан за пикет против легионеров СС
Полиция Риги на шествии в честь легионеров СС задержала антифашиста
Рига, 16 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Члена Русского союза Латвии Андрея Пагора задержали в Риге, передает 16 марта Baltnews.
Цитата из видео: «Андрей пагор: кто в латвии бóльший русофоб?»
Андрей Пагор
Пагор проводил одиночный пикет с плакатом против чествования легионеров СС у памятника Свободы.
Площадь активист покинул в сопровождении полицейских, обстоятельства задержания выясняются, сказано также в публикации.
Как сообщалось ранее, 12 марта в Риге прошел митинг за сохранение памятника Пушкину. Акция была организована Русским союзом Латвии после появления информации о том, что в Совете по памятникам Рижской думы поддержали предложение о сносе монумента.