Москва, 16 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Минфин России ожидает от windfall tax — разового сбора с дополнительной прибыли бизнеса в 2021–2022 годах — тех же 300 млрд рублей. Об этом заявил 16 марта глава ведомства Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Поступления windfall tax могут составить около 300 млрд рублей, сказал Силуанов. Он добавил, что предложения по разовому сбору будут формализованы в ближайшее время, передаёт «Интерфакс».

О той же сумме глава Минфина говорил месяцем ранее, когда декларации по налогу на прибыль за 2022 год ещё не были готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о разовом сборе, зависящем от превышения прибыли за последние два года над прибылью 2018–2019 годов. От ожиданий Минфина зависит итоговая налоговая ставка.

Накануне замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что налог заплатят «те, у кого есть прирост», исключение сделают для нефтегазовой и угольной отрасли, малого и среднего бизнеса и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 годы, не доходящей до 1 млрд рублей.