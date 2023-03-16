* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, 16 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) полицией составлен административный протокол о пропаганде экстремистской символики, сообщил 16 марта его адвокат Владислав Идамжапов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

Какая именно символика пропагандировалась, не уточняется. В рамках уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил России экс-мэру запрещено посещать людные места.

Напомним, ранее Ройзман (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) был задержан после опубликованного поста в группе в соцсети «ВКонтакте», на который написали жалобу ещё в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Ройзмана (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) утверждает, что его подзащитный не зарегистрирован в соцсети «ВКонтакте» и не имеет отношения к публикациям.