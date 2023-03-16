Москва, , 14:25 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 275 военных ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки (на донецком направлении) уничтожено до 275 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что также было уничтожено два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Гвоздика» и САУ М109 Paladin.