Сальдо: украинские войска сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон

Херсон, , 14:25 — REGNUM ВСУ сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон со стороны Чернобаевки. Об этом 16 марта заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны Чернобаевки стреляют по гражданским объектам города, чтобы потом сказать, что это русские стреляют по родному Херсону», — сказал Сальдо.

Он добавил, что в Херсоне практически нет украинских военных, потому что они большинство из них отошли из города из-за опасений российские войска вернутся.

По его словам, украинские войска появляются в Херсоне только в дневное время, они приезжают со стороны Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Сальдо заявил, что ВСУ ежедневно совершают до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре.