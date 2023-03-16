Сальдо: ВСУ сами обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки
Херсон, 16 марта 2023, 14:25 — REGNUM ВСУ сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон со стороны Чернобаевки. Об этом 16 марта заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Со стороны Чернобаевки стреляют по гражданским объектам города, чтобы потом сказать, что это русские стреляют по родному Херсону», — сказал Сальдо.
Он добавил, что в Херсоне практически нет украинских военных, потому что они большинство из них отошли из города из-за опасений российские войска вернутся.
По его словам, украинские войска появляются в Херсоне только в дневное время, они приезжают со стороны Николаева.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Сальдо заявил, что ВСУ ежедневно совершают до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре.