Херсон, 16 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. ВСУ сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон со стороны Чернобаевки. Об этом 16 марта заявил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Со стороны Чернобаевки стреляют по гражданским объектам города, чтобы потом сказать, что это русские стреляют по родному Херсону», — сказал Сальдо.

Он добавил, что в Херсоне практически нет украинских военных, потому что большинство из них отошли из города из-за опасений, что российские войска вернутся.

По его словам, украинские войска появляются в Херсоне только в дневное время, они приезжают со стороны Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Сальдо заявил, что ВСУ ежедневно совершают до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре.