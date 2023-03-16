Анкара, 16 марта, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Стратегия Соединённых Штатов нацелена на превращение Чёрного моря в «озеро» стран Североатлантического альянса. По мнению Анкары, море принадлежит всем странам в равной мере. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

Автор статьи обратил внимание на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби по поводу полётов над Чёрным морем. По его словам, минобороны США продолжит полёты, несмотря на авиаинцидент с российским Су-27 и американским БПЛА.

«Так в чем же заключается стратегия США? Вашингтон после развала СССР в возникшей ситуации пытается найти способ превратить Чёрное море в озеро стран НАТО», — говорится в материале.

Турецкое издание отмечает, что Соединённые Штаты пытаются помешать усилиям Анкары, которая во время холодной войны добилась гармонии и баланса в Чёрном море.

По мнению автора, для реализации этого плана Вашингтон сделал Киев и Тбилиси партнёрами Североатлантического альянса и ведёт речь о возможном их вступлении в НАТО, чтобы большая часть стран бассейна Чёрного моря являлись членами альянса.

В статье отмечается, что таким образом Вашингтон пытается установить стратегическое превосходство над Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временно установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

В то же время, по последним данным, обломки беспилотника до сих пор находятся в Чёрном море. Пока ни российской, ни американской сторонам не удалось их поднять. Как заявили в Москве, у России есть технические возможности осуществить подъём дрона.