Курс евро превысил 82 рубля впервые с апреля 2022 года
Москва, 16 марта 2023, 14:28 — REGNUM Курсы доллара и евро на Московской бирже превысили 77 и 82 рубля соответственно. Об этом 16 марта свидетельствуют данные торгов.
Доллар стал выше 77 рублей, по данным на 12:25 мск, впервые с 20 апреля 2022 года, а евро — 82 рубля впервые с 21 апреля.
Доллар замедлил рост к 12:55 мск и составил 76,46 рубней (+0,62%), курс евро к этому времени находился на уровне 81,21 рубля, юаня — 11,07 рубля.
Напомним, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что китайский юань может через 10 лет сменить американский доллар в качестве мировой валюты.
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ограничил снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года.