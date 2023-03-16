Москва, 16 марта, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро на Московской бирже превысили 77 и 82 рубля соответственно. Об этом 16 марта свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Доллар стал выше 77 рублей, по данным на 12:25 мск, впервые с 20 апреля 2022 года, а евро — 82 рубля впервые с 21 апреля.

Доллар замедлил рост к 12:55 мск и составил 76,46 рублей (+0,62%), курс евро к этому времени находился на уровне 81,21 рубля, юаня — 11,07 рубля.

Напомним, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что китайский юань может через 10 лет сменить американский доллар в качестве мировой валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ограничил снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года.