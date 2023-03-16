Кишинёв, , 14:36 — REGNUM В центре Кишинёва, где проходят протестные акции, зафиксировали локальные столкновения между представителями молдавской оппозиции и группой агрессивно настроенных людей. Об этом 16 марта сообщает РИА Новости.

Почаевская Лавра Sergiy Klymenko

По информации агентства, несколько мужчин двинулись на участников акции протеста, когда те подошли к зданию парламента страны.

Отмечается, что мужчины свободно прошли мимо сотрудников полиции и набросились демонстрантов, которые стояли в первых рядах.

Уточняется, что в настоящее время акция проходит спокойно. Движение по центру Кишинева заблокировано, проезд по прилегающим улицам затруднен.

Как передавало ИА REGNUM, сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли 16 марта на антиправительственную демонстрацию, направленную против роста тарифов и повышения цен в республике.