Москва, 16 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд 16 марта приговорил к пожизненному заключению бывшего полицейского Гази Исаева по делу о терактах в московском метро 2010 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Он признан виновным по двум эпизодам статьи 205 Уголовного кодекса («Террористический акт»), а также статьи 209 («Бандитизм») и 210 (участие в организованном преступном сообществе).

Также суд взыскал с Исаева 17 млн рублей и лишил его звания полковника.

По версии следствия, Исаев, работавший в Дагестане и состоявший в организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предупреждал террористов о действиях сотрудников полиции. Кроме того, он лично помогал членам преступного сообщества перемещаться по территории региона.