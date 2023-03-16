Под натиском российской армии солдаты ВСУ бросают раненых сослуживцев

Красный Лиман, ДНР, , 14:27 — REGNUM На краснолиманском направлении бросают свои позиции боевики ВСУ под натиском российской группировки «Центр», говорится 16 марта в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что российские силы уничтожили опорные пункты второго и третьего батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

«В ходе огневого поражения в эфире командир бригады ставил задачу на отступление, а командиры батальонов на оставление убитых и раненых, называя их 2-6-6 и 2-6-0», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире Kim Iversen show заявил, что в сложившейся очень сложной для Украины ситуации в Артёмовске важным для Киева остаётся не нанести ущерб своему имиджу и сохранить престиж президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ВСУ кидают сотню за сотней плохо подготовленных военных, используемых как «пушечное мясо».