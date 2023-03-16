Губернатор Голубев: погрануправление в Ростове-на-Дону загорелось из-за замыкания проводки

Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Замыкание электропроводки привело к пожару в здании пограничного управления ФСБ России в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 16 марта.

Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

Площадь пожара, уточнил он, составила 800 кв. метров, две стены в здании обрушились. Из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения», — написал Голубев в своём телеграм-канале.

Пострадал один человек, он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Угрозы, что пожар перекинется на соседние дома, нет, но жителей в целях безопасности эвакуируют. Ведутся следственные мероприятия, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, перед пожаром в здании погрануправления на проспекте Сиверса произошёл взрыв. В экстренных службах сообщили об одном погибшем и двоих пострадавших в результате пожара.