Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM При пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону погиб один человек, ещё двое пострадали, сообщили в экстренных службах.

Пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону Цитата из видео

Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону днём 16 марта. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом пожара, эвакуировали. На месте ЧП работают спасатели.