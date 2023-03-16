Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. При пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону погиб один человек, ещё двое пострадали, сообщили в экстренных службах.

Цитата из видео Пожар в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону днём 16 марта. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом пожара, эвакуировали. На месте ЧП работают спасатели.