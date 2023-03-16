Москва, 16 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Отчет правительства за 2022 год пройдет в Госдуме 23 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная дума

Отчету будет посвящено в этот день все пленарное заседание, отметил он.

Как сообщалось ранее, в ходе правительственного часа в Госдуме в феврале 2023 года глава МИД Сергей Лавров рассказал депутатам об обновленной концепции внешней политики России.