Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Пожару в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области предшествовал взрыв, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пожар в здании погрануправления произошел в результате взрыва», — передает агентство.

Момент взрыва также попал на видео.

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Как сообщало ИА REGNUM, здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось в Ростове-на-Дону днём 16 марта. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. По последним данным, погиб один человек, ещё двое пострадали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки

Жителей многоквартирных домов, расположенных рядом с местом пожара, эвакуировали. На месте ЧП работают спасатели.