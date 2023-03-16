Польша, 16 марта, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом 16 марта заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами», — заявил он.

Каминьский выступил с утверждением, что задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки».

По словам министра, «задержанными» являются иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести человек суд постановил применить временный арест, в отношении трёх человек проводятся мероприятия в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя, который сам вышел на украинские спецслужбы и предложил передавать им информацию о расположенных в Хабаровском крае военных объектах.