Рогов: Зеленский пытается прорвать фронт в Запорожской области, у него истерика

Мелитополь, , 14:31 — REGNUM Киев пытается прорвать фронт в Запорожской области, потому, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно показать победу, которой нет. Об этом 16 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Киево-Печерская лавра Michele Ursino

По его словам, 15 марта ВСУ попытались осуществить разведку боем с применением бронетехники в Запорожской области, но потерпели поражение, Вооружённые силы их отбросили, при этом потери ВСУ составили более 40 человек, были уничтожены не менее восьми единиц бронетехники.

Политик считает, что подобное будет происходить регулярно. постоянно, и чем дальше.

«Потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать «перемогу» (победу), а ее нет», — заявил он, добавив, что сейчас обстановка на линии соприкосновения стабильно напряжённая и находится под контролем.

«Мы прекрасно понимаем, что нацисты все равно попрут рано или поздно. Мы готовимся во всеоружии», — заявил он.

Как передавал ИА REGNUM, ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта.