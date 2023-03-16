Москва, 16 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика не подставлять Организацию Объединённых Наций заявлениями о том, что он не может дать комментарий по ситуации в Киево-Печерской лавре, ссылаясь на незнание ситуации на Украине.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

Захарова обратила внимание на заявление Дюжаррика о том, что он не может дать комментарий по Киево-Печерской лавре, поскольку якобы обладает лишь ограниченными сведениями.

«Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединённых Наций — это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа», — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Она добавила, что постоянно утверждать о том, что он ничего не знает о происходящем на Украине, в то время когда его руководитель регулярно посещает Киев, — это вызывать недоверие к ООН и её Секретариату.

Захарова напомнила, что, когда сгорел Нотр-Дам-де-Пари, который так же, как Киево-Печерская лавра, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО, на следующий же день последовал комментарий Дюжаррика с обещаниями содействовать восстановлению.

«А ведь тогда пострадало только церковное имущество. Сегодня же речь идёт даже не о монахах и их судьбах, хотя и это немаловажно, т. к. возникает простой житейский вопрос — где им проживать после выселения, а о Церкви как Божественном институте», — написала дипломат, добавив, что она не хочет думать, что Дюжаррик исповедует сегрегационный подход, разделяя мировые религии по значимости: католикам можно информационно сочувствовать, а православные реакции недостойны.

«Хотя думать приходится. Сегрегация по всем фронтам налицо», — уточнила она, предупредив, что если информационная работа Секретариата не будет сбалансирована, Россия поставит данный вопрос на сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины отказались продлевать договор аренды лавры с Украинской православной церковью. При этом министр культуры Александр Ткаченко заявил, что те монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ (ей предполагается передать лавру), смогут остаться в монастырях.