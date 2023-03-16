Губернатор Клычков опроверг слухи о проникновении вооружённых лиц в Орловскую область

Орел, , 13:36 — REGNUM Информация о появлении на территории одного из районов Орловской области группы вооружённых лиц пока не подтверждается, сообщил 16 марта глава региона Андрей Клычков.

По его словам, ранее появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц.

«В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на два приграничных села в Климовском районе Брянской области было совершено нападение диверсантов. По официальным данным, два человека погибли, ещё двое получили ранения, в том числе 11-летний мальчик. Российские власти признали произошедшее терактом.