РЕН ТВ: тело 28-летней стюардессы обнаружили в квартире в подмосковных Химках

Химки, Московская область, , 13:31 — REGNUM В одной из квартир в подмосковных Химках обнаружено тело 28-летней стюардессы. Об этом 16 марта сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мёртвую девушку обнаружила её коллега в ванной комнате, пишет СМИ. Уточняется, что дверь в квартиру была не заперта.

По предварительным данным экспертов, бортпроводница умерла примерно неделю назад. На первый взгляд казалось, что 28-летняя девушка свела счёты с жизнью, однако в квартире не нашли предсмертных записок. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сотрудники полиции проводят проверку сообщений о том, что местная жительница в марте вывела погулять четырехлетнюю дочь в одном летнем платье.