Москва, 16 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Родной брат Чулпан Хаматовой Шамиль не уволен, но временно не будет задействован в жизни театра «Современник» после участия в скандальном спектакле в Риге. Об этом 16 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в учреждении культуры.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актер Шамиль Хаматов

«Шамиля Хаматова никто не увольнял. Некоторое время его не будет в спектаклях, потому что он находится за границей», — сообщил собеседник.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что младший брат Чулпан Хаматовой Шамиль будет участвовать в постановке спектакля об Иосифе Сталине в Рижском театре, гонорар за который актер передаст на нужды Украины.

О громкой премьере в Риге трагифарса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» сообщил на своей страничке драматург Артур Соломонов. В постановке спектакля примут участие сразу несколько бежавших из России деятелей культуры: иноагент кинокритик Антон Долин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Набутов, иноагент Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Шамиль Хаматов и актер Александр Филиппенко. Все они соберутся 24 марта в Рижской еврейской общине для публичной читки ролей.