Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В результате пожара здания погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону пострадали люди, сообщает 16 марта Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным издания, площадь пожара достигла 800 кв. метров.

Также сообщается, что пожарные запрашивают бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.

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Как сообщало ИА REGNUM, здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось в Ростове-на-Дону. Рядом с местом пожара эвакуировали все автомобили. Место оцепили, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Сиверса.