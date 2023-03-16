Молдавия, 16 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли 16 марта на антиправительственную демонстрацию, направленную против роста тарифов и повышения цен в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС Антиправительственная акция сторонников оппозиционной партии «Шор» в Кишиневе

Напомним, что 12 марта протестующие выдвинули молдавским властям ультиматум решить за сутки вопрос оплаты счетов за коммунальные услуги для населения, однако правительство проигнорировало их требования. Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер призвала молдован продолжить акции протеста.

Сообщается, что в нынешнем митинге принимают участие сотни человек. Колонна манифестантов, которую возглавляют депутаты партии «Шор», а также представители некоторых внепарламентских партий и общественные деятели, с транспарантами «Оплатите наши счета», «Нет войне в Молдове», «В отставку» двигается по бульвару Стефана Великого в сторону здания парламента.

Ранее стало известно, что сотрудники органов правопорядка останавливают автобусы со сторонниками оппозиционной партии «Шор» по всей Молдавии, нарушая их право на протест.