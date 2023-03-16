Путин поздравил народного художника Мессерера и отметил его неповторимый авторский почерк

Москва, , 13:11 — REGNUM Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному художнику России Борису Мессереру по случаю его 90-летия, сообщили в пресс-службе президента.

Бори́с Аса́фович Мессере́р. Художник

«Ваши яркие, самобытные живописные, графические работы, театральные проекты всегда интересны и содержательны, их отличает безупречный вкус и неповторимый авторский почерк», — сказано в поздравлении.

Мессерер в качестве художника-постановщика участвовал в создании спектаклей в Большом театре, МХТ, «Современнике», МХАТ имени Чехова и ряде других театров.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в поздравлении со 100-летним юбилеем Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника отметил, что его сотрудники бережно хранят уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины.