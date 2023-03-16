Берлин, 16 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Германия за последние восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России, заявил 16 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Всего за восемь месяцев мы в Германии сделали себя независимыми от российского газа, российской нефти и российского угля», — сказал он, выступая в бундестаге.

По его словам, в Германии полностью поменяли обеспечение энергией при помощи «новых соединений и терминалов для сжиженного газа».

Ранее издание Bild am Sonntag сообщило, что сжиженного природного газа к следующему отопительному сезону Германии не хватит.

Если проблема не решится, придётся опять экономить электроэнергию, в том числе сокращая производство, добавил германский политик.