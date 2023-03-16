Москва, 16 марта, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Отказ Европы от партнёрства с Россией доведёт её до гибели, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом политик заявил 16 марта на пресс-конференции.

Sergey Petrov/Global Look Press Геннадий Зюганов

По его словам, Европа собственными руками душит себя за шею. Её действия также похожи на японское самоубийство. Например, без дешёвой китайской продукции и российских энергоресурсов промышленность Германии «будет неконкурентоспособной».

«Я не понимаю совершенно Европу», — сказал Зюганов.

Он добавил, что не только ФРГ, но и другим европейским странам нужно проводить собственную политику в отношении России. Раньше Европа была доброжелательно настроена к РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили, что прежних отношений между Москвой и ЕС уже не будет. Рано или поздно взаимодействие придётся налаживать, но это должны быть более прагматичные отношения с нацеленностью на результат, а не на лозунги.