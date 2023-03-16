Baza: в районе пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону слышны взрывы

Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В районе пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону слышны взрывы, сообщает 16 марта Baza.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По данным издания, там могут взрываться боеприпасы.

Отмечается, что рядом с местом пожара эвакуировали все автомобили. Место оцепили, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Сиверса.

Как сообщало ИА REGNUM, здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось в Ростове-на-Дону.

В региональном главке МЧС подтвердили, что в здании погрануправления на улице Сиверса произошёл пожар. На место направлены спасатели.